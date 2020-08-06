Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti, faciadan dönüldü

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ABB 664 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje girip demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kaza sonrası araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan Selin K. ile Seda K., kendi imkanları ile araçtan çıktı. Yaralanan 2 kadın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada aracı kimin kullandığı yönünde net bir bilgiye ulaşılamazken, olay sonrası otomobilin plakalarının sökülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme çalışması başlatıldı.

Mevlüt Tınas

