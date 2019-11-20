İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen kurtarma ekipleri yaralıları devrilen araçtan çıkarmak için adeta zamanla yarıştı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan G. idaresindeki 20 ABC 195 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Azat G. ve Murat G. sıkışarak yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken ekipler yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonra soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç - Semih Can Yılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.