Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü

Kaza, gece saatlerinde Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit T.'nin kullandığı 31 ADY 391 plakalı otomobil seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir evin çatısına düştü.

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Ümit T. ve yanında yolcu olarak ismi öğrenilemeyen 1 kişi devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Otomobilin bir gürültü ile evlerinin çatısına düşmesi sonucu panik yaşadıklarını belirten Fırat Çelebioğlu, “Penceremizin camı kırıldı, evimizin içine tuğla parçaları girdi. Her hangi can kaybı olmadığı için sevinçliyiz'' dedi.

Otomobil, çekici yardımı ile düştüğü evin çatısından kurtarıldı.

Necati İvgin

