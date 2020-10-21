Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen ve görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız yaptığı öne sürülen sürücünün idaresindeki 07 AGD 092 plakalı otomobil, önce kontrolsüz şekilde kavşağa giren Süleyman K'nin kullandığı 07 AD 289 plakalı otomobile çarptı, ardından da refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada park halindeki 34 PC 2409 plakalı araç zarar görürken, 07 AGD 092 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürürken, kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Kazalı araçlar çekici yardımıyla yoldan alındıktan sonra trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Anak