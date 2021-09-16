Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı konut fiyat endeksi verşnş paylaştı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 185,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,2 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,7, 2,3 ve 2,3 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,1, 27,1 ve 31,4 oranlarında artış gösterdi.

