'Konutta enerji sınıfına bakılacak'

Konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarlarında artık enerji sınıfına bakılacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararı çerçevesinde tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının belirlenmesine binaların enerji sınıfı kriterine göre bir düzenleme getirildi. Değeri 500 bin TL üstünde, enerji sınıfı A olan 2. el konutlarda daha yüksek oranda kredi çekilebilirken, B sınıfı ve diğer sınıfta olanlarda daha az kredi çekilebilecek” diye konuştu.

"Değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için enerji sınıfına bakılmadan değerin yüzde 90'ı kadar kredi kullanılabilecek"

Özelmacıklı, “İkinci el konutlarda değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için enerji sınıfına bakılmadan değerin yüzde 90'ı kadar kredi kullanılabilecek. Konut değer aralığı 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için ise A sınıfında değerin yüzde 70'i, B sınıfında değerin yüzde 65'i diğer sınıflarda ise değerin yüzde 60'ı kadar kredi kullanılabilecek. Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için ise A sınıfında değerin yüzde 50'si, B sınıfında değerin yüzde 45'i diğer sınıflarda ise değerin yüzde 40'ına kadar kredi kullanımı sınırlandırılmış olacak. Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için ise A sınıfında azami 2,5 milyon TL, B sınıfında azami 2,25 milyon TL ve diğer sınıflarda azami 2 milyon TL kredi kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.

Enerji kimlik belgesi alan bina sayısı

Şimdiye kadar enerji kimlik belgesi alan bina sayısının 1 milyon 355 bin 449 olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, "Hatta bunların büyük kısmı zaten 2011 sonrası yapılan binalar. Bu oran hala düşük seviyede. Satışa konu olacak bina için daha önce enerji kimlik belgesi alındı ise bunu Binalarda Enerji Performansı Uygulaması sayfası olan beptr.csb.gov.tr adresinden veya E-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyoruz” dedi.

"2011 yılı öncesi binalarda zorunlu"

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2011 ve sonrası olan yeni binalarda ilgili belgenin; yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idarece talep edildiğini belirten Özelmacıklı, “2011 yılından önce ruhsatlandırılan binalarda ilgili belgenin alınması gerekiyor. 2017 yılında 35 yetkili kuruluş varken artık ülke genelinde 7 bin 500 üzerinde belge vermeye yetkili firma yer alıyor. Belgeler bakanlığın geliştirdiği BEP-TR yazılımı üzerinden yetkili uzmanlar tarafından düzenleniyor. Ayrıca 1 Kasım 2017'den sonra düzenlenen enerji kimlik belgeleri, e-Devlet üzerinden de görülebiliyor. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli” şeklinde konuştu.

Enerji kimlik belgesi nedir?

Özelmacıklı, "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor. Beyaz eşyalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor" dedi.