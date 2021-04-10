Konya ‘da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yola çıkıp Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki 35 Z 5305 plakalı Mercedes marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında yine Konya-Aksaray karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, devrilen otobüsün altında sıkışan turistin çıkarılması için kurtarıcı yardımıyla çalışma yaptı. Turistin cansız bedeni cenaze aracına taşınarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ambulanslara hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Enver Furkan Çelebioğlu - Fatih Macit

