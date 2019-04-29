Konya GS Canlı İzle Bein Sports |Konyaspor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç?

Konya GS Canlı İzle, Konyaspor Galatasaray şifresiz canlı izle AZ TV İDMAN TV... Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. Konyaspor, sarı-kırmızılı ekip karşısında 16 yıldır galip gelemiyor. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Atiker Konyaspor bugün saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. İşte maça dair tüm detaylar...

İki takım arasında daha önce oynanan 35 maçta sarı-kırmızılılar 27, yeşil-beyazlılar ise 2 galibiyet aldı. 6 maçta ise eşitlik bozulamadı. Bu maçlarda Galatasaray 71 kez fileleri havalandırırken Konyaspor ise 20 gol attı. Konya'da oynanan 17 maçta ise ev sahibi ekip 2 kez kazanırken, konuk ekip 12 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Buradaki maçlarda Galatasaray'ın 25 golüne, Konyaspor 6 golle karşılık verebildi. Galatasaray'a karşı 2 kez kazanan Konyaspor, son galibiyetini 13 Eylül 2003'te Konya'da oynanan maçta 1-0'lık skorla almıştı.

Konya ekibi, bu tarihten sonra oynanan 27 maçta rakibine üstünlük sağlayamadı. Ligde geride kalan 29 haftada yeşil-beyazlılar 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 13 beraberlikle topladığı 37 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ise 17 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 59 puanın sahibi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile A. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın takımları arasında oynanan 12 maçta Terim'in 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Konya'da Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında da rekabete sahne olacak. Sarı-kırmızılılar liderlik için sahada olacakken, yeşil-beyazlılarda kötü seriyi bitirmek için mücadele edecek.

13. randevu

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası'nda toplam 12 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Söz konusu 12 maçta Fatih Terim'in Aykut Kocaman'a 5'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim'in takımı 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri 15 gol attı. İki teknik adam en son bu sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

23.11.2018 Galatasaray: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Süper Lig)

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupası)

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)

Konyaspor Galatasaray nasıl canlı izlenir?





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