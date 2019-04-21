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Konya'da 3'ü çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Konya'da 3'ü çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi
Konya'da 3'ü çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Suriyeli aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Seyit Vehbi Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Fatıma Hamed El K. (33) sabah sobayı yaktıktan sonra eşi ve çocuklarıyla tekrar uykuya daldı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı odayı kapladı.

Fatıma Hamed El K., sızan gazı fark edince kocası Muhammed El M., çocukları Musa El M., (9) Ömer El M. (15) ve Nede El M.'yi (14) uyandırarak evde çıkarttı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suriyeli aile ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

İbrahim Yetkin - Furkan Berk Yaşar

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