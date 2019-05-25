İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya'da gol sesi çıkmadı
Konya'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Konyaspor evinde Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.

8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in vurduğu şutu kaleci Serkan kurtararak oyun alanına geri gönderdi.

22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali'nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare'nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

76. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Halil kornere çeldi.

81. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali'nin ceza sahası içinde verdiği topuk pasında bekletmeden topa vuran Jonsson'un şutunu kaleci Halil güçlükle kornere çeldi. 

90+1. dakikada orta alandan gelişen Akhisarspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Regattin'in Manu'ya verdiği pasta Jevtovic araya girerek topu kornere attı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim (Mücahit Can Akçay dk. 87 ?), Uğur, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Hurtado (Fofana dk. 56), Milosevic, Yatabare (Jahovic dk. 67)
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Amir, Ali Karakaya, Opanasenko
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Akhisarspor: Halil, Vrsajevic, Musa, Rotman, Kadir, Aykut (Doğukan dk. 90 ?), Eray (Ali Kaan dk. 73), Barbosa (Gökmen dk. 87 ?), Zeki, Regattin, Manu
Yedekler: Bora, Bilal Bokila, Göksu, İlke, Yavuz
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Sarı kartlar: Uğur, Fofana (Konyaspor)  

Mustafa Uslu - Salih Yılmazsoy - Furkan Berk Yaşar 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Ekşili Kutırma tarifi

Ekşili Kutırma tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.