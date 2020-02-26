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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 07.45 sıralarında Konya - Adana karayolu Ereğli Organize Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 42 ABS 302 plakalı otomobil kavşaktan karşıya geçmek istediği sırada H.H.B'nin yönetimindeki 42 ACF 517 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri E.G. ve H.H.B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Karakış
 

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