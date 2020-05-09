Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadetli Özev (26) yönetimindeki 42 ADM 317 plakalı otomobil Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde seyir halinde iken sanayi kavşağına geldiğinde çevre yolundan kavşağa giren Uğur A.‘nın (24) kullandığı 15 NL 202 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle önüne aldığı otomobili sürükleyen kamyonet refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Sadetli Özev, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Uğur A. ile aynı araçta bulunan E.A. (27), Ş.Ş. (34) K.A. ise yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Sadetli Özev'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ali Rıza Önses