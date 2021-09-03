Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç. idaresindeki 42 AFV 255 plakalı otomobil, Tekin Özen idaresindeki 34 YR 9895 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücülerden Tekin Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer araç sürücüsü Süleyman Ç. ile Celalettin Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.