Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanları tespit etti. İki haftalık çalışma kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 68 gram bonzai, 131 gram eroin, 4 bin 714 gram esrar, 126 adet uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 5 yivsiz av tüfeği, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 123 bin 430 lira ele geçirildi. Burada gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.