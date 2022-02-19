Konya'daki tur otobüsü kazası: 6 ölü, 41 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray Karayolunun 47. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Metin Ç. (49) idaresindeki 48 J 8148 plakalı Mercedes marka tur otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 45 yolcu olmak üzere 47 kişinin bulunduğu otobüste bulunan Büşra Nur Kaçan, Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mehmet Alçık, Aslıhan Akdoğan ve Mustafa Karakan hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri de geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Yaralılar ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri işlemleri, adli işlemler ve otopsi işlemleri için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır” denildi.

Enver Furkan Çelebioğlu - Fatih Macit

