Konya'dan Filistin'e destek konvoyu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırıları protesto etmek için yüzlerce kişi Mevlana Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan AGD Konya Şubesi Başkanı Ceylani Kılıç, tarih boyunca olduğu gibi yenileceklerini anlayan zalimlerin azgınlıklarını şiddetlendirdiğini söyledi. Tüm saldırılara rağmen zalimlerin yenildiğini ifade eden Kılıç, “Terör örgütü İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail'e, Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Dünyaya ve bölgeye huzur ancak ve ancak terörist İsrail'in yok olmasıyla gelecektir. Bu kutlu yolculukta milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak başlattığımız Büyük Kudüs Konvoyu şu anda tüm Türkiye'de 81 ilde gerçekleştirilmekte ve dualarımızla Filistin'de özgürlük için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı tüm Türkiye'de kardeşlerimiz göstermektedir” dedi.

Konuşmaların ardından Türk ve Filistin bayrağıyla donatılmış araçlar konvoy oluşturarak şehir merkezinde korna sesleri eşliğinde tur atıldı.

Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu

