Konyaspor golü attı, Ahmet Çalık'ı andı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maçın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi. 53. dakikada yeşil-beyazlı ekip Rahmonovic'in golüyle öne geçti. Gol sonrası saha kenarına gelen futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını kameralara gösterdi. Attıkları golü Çalık'a adayan oyunculara taraftarlar da tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan golün anonsu ise Ahmet Çalık adına yapıldı.
Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin