Konyaspor İsviçre'den beraberlik ile dönü

Maçtan dakikalar

7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahası önünde gelen pasa bekletmeden vuran Rahmanovic'in şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

33. dakikada Amilton'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

49. dakikada Amilton'un pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp şutunu çekti fakat savunma topu kale çizgisinde çıkarmayı başardı.

55. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Amilton'un şutunu kaleci Büchel parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

62. dakikada ceza yayı önünde rakibinden topu çalan Çekiçi sert vurdu, kaleci Büchel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde Muhammet'in dokunduğu topu kale önünde Dobras çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa kafa Calvo kafa vuruşunu yaptı, Dobras bir kez daha meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkarmayı başardı.

68. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Omerovic'in sert şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

72. dakikada Ulrich'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Sasere'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muric'in şutunda kaleci Büchel başarılı oldu.Kaleciden seken topa kale önünde Muhammet dokundu savunmadan da seken top kale çizgisini geçti ve skorda eşitlik sağlandı. 1-1

90+4. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin şutu üstten auta gitti.

90+6. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelianas

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel Işık, Traber (Iodice dk. 42), Fehr, Dobras, Gajic (Omerovic dk. 65), Goelzer (Ulrich dk. 32), Hasler (Rastoder dk. 65), Sutter, Tunahan Çiçek (Sasere dk. 65)

Yedekler: Oehri, Chande, Hadzi, Ris, Djokic

Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti

Konyaspor: Sehic, Ahmet (Cebrail dk. 85 ?), Adil, Calvo, Guilherme, Soner (Bruno Paz dk. 85 ?), Hadziahmetovic, Michalak (Pavicic dk. 78), Rahmanovic (Çekiçi dk. 61), Amilton (Muric dk. 61), Muhammet

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Mehmet, Adem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Sasere (dk. 72) (Vaduz), Muhammet (dk. 88) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Muhammet, Ahmet, Amilton (Konyaspor)

Enver Furkan Çelebioğlu