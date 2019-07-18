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Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza

Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza
Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza

Tekirdağ’da sopa ile köpeğe şiddet uygulayan şahsa 3 bin 897 TL İdari Yaptırım uygulandı. Köpeğe şiddet uygulanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Hisar Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bir okulun hemen yanında yavru bir köpeğin, elleri sopalı kişilerce dövüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde köpeğe sopa ile dayak atan şahıslar tespit edildi. Hayrabolu Kaymakamlığınca kurulan Hayvan Hakları Koruma Komisyonu yetkilileri tarafından yakalanan kişiye yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. maddesi gereğince 3 bin 897 TL idari yaptırım uygulandı. 

Daha sonra şiddete maruz kalan köpek bulunarak, Hayrabolu Belediye Başkanlığı veterinerinin kontrolünden geçirildikten sonra sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. 

SOHAYKO Derneği'nden yapılan açıklamad, "Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden gelen ihbarda 3 kişinin sopalarla yavru köpeği dövdüğü belirtildi" denildi. 

SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Vicdanlarımızı sızlatan bu görüntü tüm insanlığın ayıbıdır” diyerek ilçe emniyet ve jandarmanın konuyu titizlikle takip ettiğini, şahısların en kısa sürede yakalanacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Yılmaz, bu tip olayların şikayete bağlı olmadığını, şikayetçi olursa işlemlerin daha ivedi işlediğini kamu suçu olduğunu bu tip vakaları görenlerin kendileri ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti. Vatandaşlara seslenen Yılmaz, hayvanların da insanlar gibi yaşama hakkı olduğunu, sahipsiz hayvanların devlet güvencesinde olduğunu, onlara verilecek her türlü zararda devleti ve ilgili dernekleri karşılarında bulacaklarını söyledi.  

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