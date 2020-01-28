İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı

Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı
Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı

Eskişehir’de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi sahiplerini bıçaklamaya kalktı.

Alınan bilgilere göre, Zafer Mahallesi Egeli Sokak'ta gece saatlerinde köpekleri havlayan A.D. (55) ve Z.D. (47) ile köpeğin sesinden rahatsız olan Ç.K. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında C.K., köpeğin sahiplerini bıçaklamaya kalktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda belirtilen bıçağı ele geçirdi. Gözaltına yapılan C.K.'nin hakkında 'Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Burak Can Ekizoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.