İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek

Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek
Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek

Antalya'da yaşayan Ümit Özçelik, 5 ay önce kaybolan köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan, turizm sektöründe çalışan Ümit Özçelik'in 3 yaşındaki Doga Arjantin cinsi av köpeği 10 Eylül 2019 tarihinde Ilıca-Kumköy'den kayboldu. Özçelik, tüm aramalarına rağmen 5 aydır köpeğiyle ilgili bir ipucuna ulaşamadı.

Köpeğinin kendisi için ayrı bir anlamı olduğuna dikkat çeken Özçelik “Köpeğim benim bu dünyadaki tek varlığım. Benim başka kimsem yok. Dedesi ve babası da benimle birlikte yaşadı. 10 Eylül tarihinde Kumköy'de kayboldu ve bugüne kadar aramalarıma rağmen bulamadım. Doga Arjantin cinsi av köpeğim genellikle domuz ve puma avında kullanılıyor. Köpeğimi bulana ve yerini bildirene 5 bin TL ödül vereceğim” dedi.

Arif Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.