Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan, turizm sektöründe çalışan Ümit Özçelik'in 3 yaşındaki Doga Arjantin cinsi av köpeği 10 Eylül 2019 tarihinde Ilıca-Kumköy'den kayboldu. Özçelik, tüm aramalarına rağmen 5 aydır köpeğiyle ilgili bir ipucuna ulaşamadı.

Köpeğinin kendisi için ayrı bir anlamı olduğuna dikkat çeken Özçelik “Köpeğim benim bu dünyadaki tek varlığım. Benim başka kimsem yok. Dedesi ve babası da benimle birlikte yaşadı. 10 Eylül tarihinde Kumköy'de kayboldu ve bugüne kadar aramalarıma rağmen bulamadım. Doga Arjantin cinsi av köpeğim genellikle domuz ve puma avında kullanılıyor. Köpeğimi bulana ve yerini bildirene 5 bin TL ödül vereceğim” dedi.

Arif Kaplan