Köpek barınağı yasaklı ırk köpeklerle doldu

Kayseri'de vatandaşlar tarafından sokağa terk edilen yasaklı ırk köpekler, Kocasinan ilçesinde bulunan Molu Mahallesi'ndeki geçici köpek bakım evine getiriliyor.

Gaziantep'teki olayın ardından sokağa terk edilmeye başlanan yasaklı ırk köpeklerin sayısı artarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi Sorumlusu Burhanettin Bacak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bacak, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda tehlikeli köpeklerin beslenmesi, sergilenmesi, üretilmesi ve satılması yasaktır. Besleme de bazı şartlara bağlı. Kısırlaştırılıp, aşılanıp, işaretlenip ve çip kaydıyla Tarım ve Orman Müdürlüğüne kaydedilirse hayvanları besleme de sakınca yok. Vatandaş bunun masrafından kaçma adına hayvanları sokaklara terk ediyor. Bu da Gaziantep'teki talihsiz bir olay sonucu patlak verdi. Yüksek miktarda hayvan ya ekiplere teslim ediliyor ya da sokaklarda yakalanıyor. Şuanda burada 180'e yakın tehlikeli ırk olarak tabir edeceğimiz köpek var. Biz bunları belirli periyotlarda kısırlaştırıp aşılayacağız ve işaretleyeceğiz ama alındığı ortama geri bırakamayacağız, bizim misafirimiz olacaklar. Burada 5 yıldızlı otel konforunda onları misafir etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlar cezadan ve kısırlaştırma masrafından kaçıyor”

Vatandaşların yasaklı ırk köpekleri sokağa terk etmemesi gerektiğini dile getiren Bacak, “Vatandaşlar cezai müeyyidesinden korktuğu için ve kısırlaştırma masrafından kaçtıkları için sokaklara terk ediliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür tehlikeli hayvanları sokaklara terk etmesinler. Bir çocuğa zarar verse, o çocuk kendi çocukları olsa ne hale gelirler. Onun içinde terk etmesinler. Bizim ekiplerimiz her daim çalışıyorlar. Gerek büyükşehir belediyesi gerekse ilçe belediyelerimiz çalışıyorlar. Bizim köpek evimizde 24 saat açık. Her dakika hayvan kabulü yapabiliriz. Ekiplerimizde her dakika hayvan alabilirler. Hiç sıkıntı yok. Vatandaşlarımızda sokakta bu tür köpekleri gördükleri zaman 153 ihbar hattını arayabilirler. Hangi mahallede olduğunu bilgi verirlerse gerekli personellerimiz yönlendirilir ve köpekler alınır. Barınağımıza getirerek en azından çevreye zarar vermelerini önlemiş oluruz” diye konuştu.

Ali Göç - Mükremin Kaya



