Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı

Olay, Yüreğir ilçene bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi oto elektrik dükkanına hırsızlık amaçlı girmek istediler. Ancak sokakta bulunan köpeklerin havlaması üzerine çevredeki vatandaşlar şüphelenip dışarı baktı. Vatandaşlar iş yerine girmeye çalışan 2 kişiyi gördü. Vatandaşlar ile hırsızlar arasında yaşanan kovalamacada M.D yakalanırken bir kişi ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Vatandaşlar daha sonra olayı polise bildirdi. Bu sırada bir kişi polis gelinceye kadar M.D.'ye öğüt verdi.

Gözaltına alınan M.D. Akıncalar Polis Merkezine götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye