İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpekle bebeğin oyunu tebessüm ettirdi

Köpekle bebeğin oyunu tebessüm ettirdi
Köpekle bebeğin oyunu tebessüm ettirdi

Sinop’ta ailesiyle pikniğe giden 2,5 yaşındaki Seyithan Tural, karşılaştığı köpeğe gösterdiği ilgi görenleri hayrete düşürdü.

Piknikte yanlarına gelen köpeği gören sevimli minik, hayvana öylesine ilgi gösterdi ki çevredekiler şaşkınlığını gizleyemedi. Köpeği görünce adeta çılgına dönen minik Seyit, köpeğin üstüne yattı ve dakikalarca onunla oyun oynadı. Gördüğü ilgiden mutlu olan sevimli köpek zaman zaman minik Seyithan'ın üstüne yattı. İkilinin halinden oldukça mutlu olduğunu gören anne ve baba bu duruma müdahale etmedi ve çocuklarının özgürce köpekle bağ kurmasını destekledi.

Baba Halit Tural yaptığı açıklamada, "Piknik yapmak için ailemizle birlikte Abalı köyüne geldik. Burada yanımıza bir köpek geldi. Oğlum Seyithan köpeği görünce çok mutlu oldu ve 30 dakika kadar köpekle özgürce oynadı, yerlerde yatıp yuvarlandılar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.