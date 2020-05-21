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Köpekler bir anda saldırdı, genç ne yapacağını şaşırdı

Köpekler bir anda saldırdı, genç ne yapacağını şaşırdı
Köpekler bir anda saldırdı, genç ne yapacağını şaşırdı

Sultangazi’de 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpekler bir anda saldırdı, genç ne yapacağını şaşırdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün 10.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken köşeyi döndüğü anda karşısına çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Olayın şokuyla köpeklerden kaçmaya çalışan genç yere düşme tehlikesi geçirdi ve telefonunu yere düşürdü. Genç, köpekler biraz uzaklaştıktan sonra eline aldığı iki taşı köpeklere atarak karşılık verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Aynı bölgede 2 gün önce de köpeklerin bir kadına saldırdığı ve komşularının kadını kurtardığı öğrenildi.

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