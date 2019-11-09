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Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü

Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü
Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü

Rusya’da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak aşağıya uçtu.

Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü - Tıkla İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden aşağıya uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden aşağıya fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi. Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.

Erhan Altıparmak

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