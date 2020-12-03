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Korona en çok engellileri vurdu

Korona en çok engellileri vurdu
Korona en çok engellileri vurdu

Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak, koronanın en çok engellileri vurduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü buruk kutladıklarını dile getiren Harun Sak, "Normal insanlar gibi istedikleri zaman evlerinden çıkamayan engelli kardeşlerimizi ara sıra da olsa dernek olarak evlerinden çıkarmaya çalışırdık. Özellikle 3 Aralık Dünya engelliler günü nedeniyle çeşitli etkinliklerimiz olurdu. Ancak pandemi nedeniyle engelli kardeşlerimiz neredeyse 1 yıldan bu yana evlerinde hapis hayatı yaşıyorlar. Onlar için etkinlik yapamıyoruz. Geziler düzenleyemiyoruz. Normal insanlar bile evlerinden çıkamazken engelli kardeşlerimizi çıkarıp rizikoya atmak istemiyoruz. Bir çok engelli kardeşimizin bağışıklık sistemleri güçlü değil. Bu nedenle hastalığa yakalanma riskleri daha çok. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Dernek olarak engellileri evlerinde sık sık ziyaret ettiklerini belirten Harun Sak, "İhtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak taktir edersiniz ki 1 yıldan bu yana evlerinden çıkamayan kardeşlerimiz çok sıkıldılar. Temennimiz pandemi süreci bir an önce biter ve dünyayı kasıp kavuran korona belası bir an önce biter de engelliler de artık normal hayatlarına dönerler" dedi.

Fatih Ak
 

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