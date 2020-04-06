Korona kabusu dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 300 bine yaklaştı.Yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti. Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. Avrupa geneline bakıldığında virüs kaynaklı can kayıpları 50 bine yaklaştı. Bu kayıpların yüzde 85'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de gerçekleşti.

İtalya'da virüs nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 16 bine yaklaştı. Ülkede son 2 haftanın en düşük ölüm oranı kaydedilince karantinayı sonlandırmayı planladığını duyurdu 9 Mart'tan bu yana 60 milyonlu İtalya'nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulaması yavaş yavaş hafifleyecek. Ancak ülkedeki son durum bu. Hastalar sokakta yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti.

Karantina altında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün gece kaldırıldığı hastanede kalmaya devam edecek. Ateşi bir türlü düşmeyen Johnson'a tedbir amaçlı ek testler de yapılacak. 68 yıldır tahtta olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatındaki 4. olağanüstü konuşmasını korona virüs gündemiyle yaptı. Kraliçe,''bilimin büyük gelişmelerini ve içgüdüsel şefkatimizi kullanarak dünyadaki bu ulusal çabaya katılıyoruz" dedi.

Korona virüste dünya geneline bakıldığında en fazla vaka sayıları sırasıyla :

ABD

İSPANYA

İTALYA

ALMANYA

FRANSA

ÇİN

İRAN

İNGİLTERE

Dünya genelinde ölü sayısı 70 bine dayandı. Bu ölümlerin en büyük çoğunluğu:

İTALYA

İSPANYA

AMERİKA

FRANSA

İNGİLTERE

İRAN

ÇİN