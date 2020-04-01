Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkış yolunda denetimler yapılmaya başlandı.

Trafik polisleri Tuzla TEM otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Aynı zamanda TEM otoyolundan geçen şehirler arası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken, tır, kamyonet ve ticari araçların kasaları olası yolcu taşıma ihtimaline karşı polis tarafından denetlendi. Denetim nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Korona virüs önlemleri için yapılan denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

Halit Arslan

