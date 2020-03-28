Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 108 kişi oldu. Son 24 saatte 7 bin 641 test yapıldı, yeni vaka sayısı ise bin 704 oldu. Toplam iyileşen sayısının ise 70 kişi olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONA VİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her akşam yenilenen verilerle burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta” ifadeleriyle paylaşarak “covid19.saglik.gov.tr” adresini kaynak gösterdi.