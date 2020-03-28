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Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı

Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı
Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Velibeyler köyünde bir kişi üzerinde yapılan test uygulamasında sonuç pozitif çıkmasıyla hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı.

Köy Muhtarı Celal Kiren, "Evet köyümüz nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede testleri pozitif çıktı. Bu vatandaş zaten Devrek Devlet Hastanesinde başka bir rahatsızlıktan dolayı tedavi görüyordu. Hastanın şikayetlerinin artması üzerine yapılan testlerde sonuç pozitif çıktı. Hasta ile temas halinde bulunan yakınları evde karantina altına alındılar. Köyümüzün tümünün karantina altına alındığı doğru değildir” diye konuştu.

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