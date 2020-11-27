Korona virüse karşı, denizde alternatif eğlence

Yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında eğlence yerlerinin kapalı olduğu turizm kenti Antalya'da, gençler ilginç bir yöntem buldu. Kaleiçi Yat Limanı'ndan gezinti teknesiyle hareket eden 3 genç, Konyaaltı Sahili kıyı şeridine geldi. Kıyıda eğlenemeyen 3 genç, açtıkları ses sisteminden yükselen hareketli oyun havaları eşliğinde oynadı. Gençlerden biri teknenin arka kısmına gelerek düşme tehlikesine rağmen çifte telli oynadı. Sahil boyunca ileri geri gidip gelen gençlerin eğlenceli dakikaları, sahildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaş,“Dayı denizin keyfini çıkarıyor” diyerek eğlenenleri görüntüledi.

İsa Akar - Gazi Taş