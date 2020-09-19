Korona virüsle mücadelenin iz sürücü kahramanları: Filyasyon ekipleri

Korona virüsle mücadelede vakanın ve temaslı halkasının tespiti ile bu kişilerin izolasyonunun gerçekleşmesi konusunda önemli rol oynayan, ayrıca gün içinde birden çok pozitif vaka ile temas halinde olarak risk taşıyan filyasyon ekipleri, salgının kontrolü açısından kilit rol üstleniyor. Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakalara giderek hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veren ekipler, aynı zamanda pozitif olan vakanın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek onları da takibe alıyor. Vakaların tespit edilmesi ve sürecin yönetilmesi konusunda çok önemli bir görev üstlenen filyasyon ekipleri, salgının kontrol altında tutulmasını ve hastalığın erken dönemde tedavisine başlanabilmesi konusunda hayati öneme sahip. Son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekibinde görev alan sağlık personeli sayısının 11 bine ulaştığını açıklamıştı.

Filyasyon ekiplerinin işini kolaylaştıran yeni sistem: Mekansal İş Zekası (MİZ)

Filyasyon çalışmalarının çok özveri gerektiren bir konu olduğunu belirten Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, “Filyasyon gerçekten dinamik bir süreç ve hem hastaların sisteme düşüşleri laboratuvara düştükçe olduğu için hem de ekiplerimiz sahada sürekli mobil olduğu için bu dinamik süreci karşılayabilecek bir yazılımla çalışıyoruz. Mekansal İş Zekası (MİZ) akıllı bir uygulama. Haritada görünen kırmızı noktalar filyasyon bekleyen vakalar, maviler ise temaslılar. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) adlı veri tabanımıza bir hasta ya da temaslı verisi düştüğü anda iki uygulama birbiri ile buluşup adresine konumlandırıyor bu vakaları. Ekranda gördüğünüz yeşiller ekipleri, maviler temaslıları, kırmızılar ise vakaları gösteriyor. Bu programın bize sağladığı en büyük avantaj şu; bir kere alan hakimiyetimiz olabiliyor, ayrıca vakaların nerelerde yoğunlaştığını anlık olarak görebiliyoruz. Çünkü işlemi biten noktacıklar sönüyorlar ekrandan. Onun yanı sıra temaslı ve bekleyen vaka sayısı çok olduğu zaman toplu bir atama yapabiliyoruz ekiplere. Örneğin bir araç kullanarak çizebiliyoruz, temaslıların ve pozitiflerin bulunduğu alanı. Bu da bize saha da çok hızlı bir imkan sağlıyor. Ayrıca bu akıllı uygulamanın bize diğer bir faydası da sahadaki ekibi takip edebiliyoruz. Hem ulaşıp ulaşmadıklarını, ortalama mesafelerini hem de her ekibe ne kadar kişi atadığımızı ve ne kadar uzağa gönderdiğimizi görebiliyoruz. Böylece adaletli bir iş dağılımı da yapabiliyoruz” dedi.

“83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filyasyon ekiplerinin fedakar mücadelesine dikkat çekerek, “83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse 'dur' demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek - Emre Yüzügüldü

