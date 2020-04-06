Koronavirüs ile ilgili haber sayısı 5 milyona yaklaştı

Açıklanan son resmi verilere göre, dünyada Koronavirüse yakalanan 1 milyon 275 bin 542 kişi olduğu tespit edilirken, Türkiye'de bu rakamın 27 bin 69 olduğu gözlendi. Veriler resmi verilerden alınan en son rakamları yansıtırken, anlık olarak değişebileceği aktarıldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor.Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 11 Mart'tan bugüne kadar Korona virüs hakkında yazılı basına 285 bin 526 haber yansıdığı tespit edildi. Online mecralarda 4 milyon 256 bin 121 gibi rekor yansıma elde edilirken, TV kanallarında ise 189 binin üzerinde haber yansıması görüldü.