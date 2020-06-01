Koronavirüs sürecini fırsata çevirdiler

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok firma evden çalışmaya başladı. Şirketler çalışanlarına yalnız olmadıklarını göstermek ve takım ruhunu hissettirmek için online takım çalışması eğitimleri düzenliyor. Birçok etkinlik şirketinin zarar ettiği bu dönemde rotasını online kurumsal etkinliklere çeviren M3 Works krizi fırsata çeviren şirketler arasında yer aldı.

Şirketin Genel Müdürü Erdem Genç, firmaların bu çalışmaları, çalışanlarına değer verdiklerini göstermek için yaptığını belirterek, ''İçinde bulunduğumuz durumu avantaja çeviren birçok firma var. Yer bağımsız çalıştığınızda ve takım aktivitesi gerçekleştirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun aranızda bir bağ oluşan bir aileniz olduğunu farkediyorsunuz" dedi.

65'ten fazla kurumsal etkinlikleri olduğunu aktaran Genç, bunların arasında müzik atölyelerinden sinema çalışmalarına, sağlıklı yaşam eğitimlerinden diksiyona birçok aktiviteyi şirketin tüm çalışanları, ayrım göstermeksizin hep birlikte yapabildiğini söyledi.

Şerbet Atölyesi

23 Nisan Çocuk etkinlikleri kapsamında bir arada bulunan ailelere özel çalışmalar yaptıklarını belirten Genç, bu süreçte yaptıkları en ilginç işlerden birinin Ramazan ayı özel atölyelerinden şerbet yapımı olduğunu iletti.

Engellilerle Ritim Atölyesi

Aynı zamanda bir perküsyon sanatçısı ve eğitmeni olan Erdem Genç, 5 Haziran günü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'ndan yardım alan engellilere özel bir ritim atölyesi gerçekleştirecek. Ritim Atölyesi ile stres atacak engelliler, çalışma sonunda bir de online konser verecek.

Evden çıkamayan çocuklar babalarına hediye yapacak

Babalar Günü için de özel çalışmalar yaptıklarını anlatan Genç, özellikle evlerinden çıkamayan çocukların origami ile kağıt katlama sanatı gibi atölyelerle kendi hediyelerini yapacaklarını bildirdi.