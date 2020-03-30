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Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu

Bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu.

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu - Tıkla İzle

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 23 Mart'tan beri tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Terim'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın tedavisinin evde devam edeceği belirtildi. Hastanenin açıklamasında, "23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

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