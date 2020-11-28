Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Kırklareli İl Merkeze bağlı Kavaklı Beldesinde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyetinde, işletmeciliğini G.T. isimli şahsın yaptığı belirlenen işletmede yapılan kontrolde, işletme önünde bulunan seyyar araç ile işletme önünde bulunan şahıslara çay servisi yaptığı tespit edildi. Şahsa, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi kapsamında 3 bin 150 idari yaptırım uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski İlçesi Karamesutlu Köyü TEM Gişeler Mevkiinde de jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyetinde, yapılan kimlik kontrolünde M.B. isimli şahsın, karantinada bulunması gerekirken, karantina kurallarına uymadığı tespit edildi. Şahsa,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca İl Sağlık müdürlüğü Ekipleri ile irtibata geçilerek şahıs, Kırklareli KYK yurduna yerleştirilmek üzere görevli personellere teslim edildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesine bağlı Çayırdere Köyünde ise C.U. isimli şahsın köy içerisinde maskesiz olarak gezdiği tespit edildi. Şahsa, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında 900 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Evrenli Köyünde, E.T. ve U.K. isimli şahısların, 20 yaş altı oldukları ve sokağa çıkma yasağına uymayarak kapalı olan köy kahvehanesi önünde oturdukları tespit edildi. Şahıslar, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL. İdari para cezası uygulandı.

Halil Dağ