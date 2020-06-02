İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronavirüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar

Koronavirüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar
Koronavirüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar

İl dışından Rize’nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen vatandaşın Korona virüs testi pozitif çıkınca çayı, köy muhtarı öncülüğünde başlatılan imece ile toplandı.

Rize dışında ikamet eden ve ilçeye bağlı Derecik köyüne çay bahçesindeki çayı toplamak için gelen Mahmut Ofluoğlu'nun Rize'de uygulanan ve her aileden 1 kişiye yapılan Korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine karantinaya alınan Ofluoğlu çayını toplayamadı. Çayı bahçede kalan Ofluoğlu için köy muhtarı Ramazan Küçüksarı harekete geçerek cami imamından tüm köy halkına kadar tüm vatandaşları çay toplamak üzere çay bahçesine getirdi. Herkesin yardımı ile toplanan çay böylelikle bahçede kalmamış oldu.

Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk de oluşturulan imeceye destek vermek için kısa sürede olsa çay bahçesine girerek çay topladı. Kaymakam Öztürk oluşturulan imeceden ötürü köy muhtarı ve vatandaşlara da ayrıca teşekkür etti.

Kubilay Ateş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.