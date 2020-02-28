Koronavirüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, 4 ülkeye daha sıçradı. Yeni Zelanda, Belarus, Litvanya ve Nijerya'da ilk korona virüsü vakalarının tespit edildiği duyuruldu.

Yeni Zelanda'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 60 yaşlarında bir kişinin korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Hastanın Auckland Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlk Covid-19 vakamız olmasına rağmen toplum açısından salgın olasılığı düşük" ifadeleri kullanıldı.

Belarus'ta da sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede İranlı bir öğrencide virüs tespit edilmesinin ardından ilk korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi.

Litvanya'da ilk korona virüsü vakasının, İtalya'nın kuzeyinde bulunan Verona kentinden dönen bir kadında tespit edildiği aktarıldı. Litvanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, kadının Pazartesi günü ülkeye dönmesinin ardından Siauliai kentindeki hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da ise yetkililer, ilk korona virüsü vakasının ülkeye gelen İtalyan bir erkekte tespit edildiğini duyurdu.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm devletlerin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.