Koronaya inat ekim ve hasat sürüyor

Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı

Birçok tarım ürünün yetiştirildiği Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı. Geçsen sene fiyatı 5 liraya kadar çıkan ve üreticinin yüzünü güldüren karnabahar bu sene ise çiftçiyi üzdü. En fazla 1,5 liradan alıcı bulan karnabahar daha az fiyatlarla bile hale indirildi. Bafra Ovası'nda 10 bin dönüm alana karnabahar eken üreticiler, hasada ise devam ediyor.

“Geçen sene 5 lira olan karnabahar bu sene en fazla 1,5 TL”

Geçen sene çiftçinin karnabahardan iyi para kazandığının altını çizen çiftçi Mehmet Bilgiç, “Karnabahar hasadı başladı. Bafra Ovası'nda yaklaşık 10-15 bin dönüm karnabahar ekimi oldu. Geçen yıl ile bu yılı değerlendirirsek, bu yıl üreticiler karnabahardan büyük zarar etti. Karnabaharın fiyatı bir gün 30 kuruş oluyor bir gün 1 TL oluyor. Satış fiyatlarında bir türlü istikrarı yakalayamadık. İklimin sıcak geçmesi de fiyatların düşmesine neden oldu. Yeterince kış yaşanmayınca ürünler erken geldi. Karnabahar geçen sene çok güzel para etmişti. Geçen sene bu zamanda karnabaharı 5 TL'ye kadar satmıştık. Bu yıl ise şu anda 30 kuruş ile 1,5 lira arasında değişiyor. Üretici bu yıl mağdur oldu ve karnabahardan para kazanamadı. Bafralı çiftçiler bu yıl kış sebzelerinden para kazanamadı. Pırasa, lahana ve karnabahar geçen sene para kazandırmıştı, bu yıl ise neredeyse hepsi tarlada kaldı” dedi.

Karnabahar üreten diğer üreticiler de bu sene zarar ettiklerini ve en azından maliyeti kurtarmak için hasada geldiklerini söylediler.

Karnabaharın faydaları

Karnabahar içinde fosfat, potasyum ve indol-3 adlı maddeler bulundurur. Bu maddeler nedeni ile meme, mide ve kalınbağırsak kanserine karşı koruyuculuğu vardır. Demir minerali açısından ayrıca zengin olduğu için kansızlığa bağlı olan halsizlik ve yorgunluk gibi semptomların daha az hissedilmesini sağlar. Bu bağlamda yeme isteğini azaltır. İçindeki yüksek potasyum ve sülfürlü maddeler tansiyonun dengelenmesini sağlar. Fazla kilolu hastalarda görülen yüksek tansiyon ataklarının daha az olmasını sağlar. Kalp-damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Kişinin daha hareketli olabilmesinin yolunu açar. Yüksek kalsiyum içeriği nedeni ile metabolizma hızını hafif yükseltir. Bununla birlikte kemik ve diş sağlığı üzerine etkilidir. Anti-oksidan gücü yüksek olduğu için hücrelerin temizlenmesine katkısı olur. Bağışıklık sistemini iyileştirir.

Silifke'de 'Çilek hasadı' başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin açıkta hasadına başlandı.

Atayurt Mahallesi'nde Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar'ın tarlasında çilek hasadı yapılırken, toplanan çilekler yurt içi piyasasına gönderildi.

Korona virüs nedeniyle ihracat konusunda önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirten Kaynar, “Tabii ki bölge olarak çilek hasadına başlamış bulunuyoruz. Fakat çileğin Silifke ekonomisinde çok büyük bir yeri var. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak çileğimizin coğrafi işaret tescilini aldık. Daha iyi üretim ve daha iyi satış anlamında çilek hasadına başlamış bulunuyoruz. Şu an dünyada ve Türkiye'de virüs nedeniyle zor günler geçiyoruz. Korona virüsü ile mücadele ediyoruz. Herkesin sıkıntıları olduğu gibi Silifkeliler olarak bizlerinde bu konuda büyük sıkıntıları var. Türkiye ihracatının yüzde 65'ini ve Türkiye'de çilek üretiminin yüzde 35'ini biz sağlıyoruz. Geçtiğimizi yıl bu zamanlarda Ortadoğu'ya ihracatımız vardı. Virüs tedbirlerinden dolayı çileği Ortadoğu'ya şu an gönderemiyoruz" dedi.

Türk çiftçisinin evde kalma şansı olmadığını ifade eden Kaynar şöyle devam etti:

"Varını, yokunu üretime adayan çiftçilerimiz sürekli üretiyor. Biz en iyi şekilde şu an en hijyenik şekilde çilek üretimine hazırlandık. Bizim için işçilerimizin sağlığı da önemli. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Şu an hijyen kurallarına uyarak hasadımızı yapıyoruz. Fakat asıl konu tüketicilerimize sesleniyorum. En iyi C vitamini çilektedir. Bilimsel olarak kanıtlandı. Yüzde 65 ve 70 oranında C vitamini bulunmaktadır. En yüksek C vitamini çilektedir. Kesinlikle bol bol çilek tüketmenizi tavsiye ediyorum. 10 gün sonra ihracat yapmamız gerek. Yurt dışı pazarlarına açılmamamız gerekir. Ancak korona tedbirlerinden dolayı biraz zorluk yaşayacağız. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Ticaret ve tarım Bakanlığımız bize destek veriyor. İnşallah Rusya pazarına da çileğimizi indireceğiz. Hijyen kurallarına göre çileğimizi hazırladık. Bu virüs illeti biter inşallah. Biz bunun için dua ediyoruz. Ve inşallah kısa zaman sonra Türkiye rahat bir nefes alır.”

Şu an 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla çileğin satıldığını belirten Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Kaynar, “Bu sezon 15 bin dönüm alandan 60 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor” diye konuştu.

“Üretim durursa hayat durur” diyerek patates ekimini sürdürüyorlar

Bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretimi beklenen ülkenin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Korana virüs Covid-19'a rağmen tarımın sürdürülebilmesi adına çiftçiler büyük bir fedakarlıkla patates ekimini sürdürüyor.

Korona virüsü Covid-19 salgınına karşı yapılan “Evde kal Türkiye” mücadelesinde bir taraftan da çiftçiler üretime devam ediyor. Patates üretiminde önemli bir payı olan ve bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretiminin beklendiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates üreticileri patates ekimi için hazırladıkları tarlalara virüse karşı sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak ekim yapmaya başladı.

Depolarda işçiler tarafından ekilmek üzere hazırlanan patatesler, traktörler ile tarlaya götürerek makineler yardımı ile ekimi yapılıyor.

“Üretim durursa hayat durur”

Bu yıl ilçeye bağlı Koçhisar köyünde 30 dönümlük alanda patates ekimi yaptığını belirten İsmail Sarıkaya, ‘'Patates ekimine her sene ektiğimiz gibi Mart 20 başladık. Patates ekimini Nisa'nın 15'i yada 20'sine kadar tamamlamamız gerekiyor. Virüs olsa da bunu yapacağız. Bundan karnımız doyacak inşallah. Türk milleti inşallah bu virüsten kurtulur. Bizim bu patatesi bu aylarda ekmemiz gerekiyor. Virüs de olsa, ne olursa olsun ekmemiz gerekli. Haziran ayına erteleyemeyiz, mevsime bağlı bir üretim. Hazirana ertelesek mevsimsel olarak yetişmez. Virüste olsa ekeceğiz. Bu millet ne yiyecek, ne içecek? Bir hafta, 10 gün sonra havaların ısınması ile pancar ekimleri başlar. Domates, biber, patlıcan ekilecek ki her kez hayatına devam etsin. Sebze ekimi yapılacak, çiftçi tarlada çalışıyor, üretim durursa hayat durur ‘' dedi.