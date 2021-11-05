Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara çıktı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 EBE 03 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı.

Sadece birkaç kilometre süren kovalamacanın sonucunda Seyhan Devriye Ekipleri, otomobilin önünü keserek aracı durdurdu. Araçtan inen 2 kişi yaya olarak kaçarken ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Polis otomobil içerisinde yaptığı arama çalışmasında çuvalların içerisinde 3 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polis kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye

