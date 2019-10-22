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Köyceğiz de orman yangını

Köyceğiz de orman yangını
Köyceğiz de orman yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi’nde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı küle döndü. Yangında 37 adet arı kovanı da telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Balcılar mahallesi ormanlık alanda gece 24.00 sıralarında yangın meydana geldi. Rüzgarında etkisi ile hızla yayılan alevler kısa sürede genç kızılçam ve bal ormanın bulunduğu bölgeye yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler 177 ye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan 10 arazöz ve 50 orman işçisi alevlere müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına almayı başardı. Çıkan yangında 1 hektarlık kızılçam ve bal ormanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken jandarma yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlattı.

Demet Kızıl-Cihat Cura

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