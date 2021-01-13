İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz gölünde ölü Yayın Balığı sahile vurdu

Köyceğiz gölünde ölü Yayın Balığı sahile vurdu
Köyceğiz gölünde ölü Yayın Balığı sahile vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ölü yayın balığı sahile vurdu.

Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı kıyısında görenleri şaşkına çeviren iki metre uzunluğunda Yayın Balığı, ölü şekilde bulundu. Kıyıya vuran ölü Yayın Balığını Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Belediye Zabıta Ekipleri ile birlikte yerinde inceledi.

Başkan Ceylan, "Balığı Delta plajında görmüşler, bana bilgi verdiler gelip incelediğimizde bu bölgede görülmeyen 2 metreye yakın yayın balığı olduğunu anladık, konuyla ilgili olarak hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik" dedi.

Cihat Cura
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.