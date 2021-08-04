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Köyceğiz yangını havadan görüntülendi

Köyceğiz yangını havadan görüntülendi
Köyceğiz yangını havadan görüntülendi

Köyceğiz ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangını şehir merkezi yerine dağlık alanda devam ediyor.

İlçe merkezi yakınındaki Yeşilköy Mahallesinde başlayan orman yangını ünlü Köyceğiz balının üretildiği çamlık alanları tehdit etmeye devam ediyor. Orman deposu yakınına kadar gelen alevler rüzgarın yön değiştirmesi ile tehlike atlatıldı.

Uçak müdahale ediyor

Bölgedeki orman yangınına bir karadan ekipler ve havadan 2 uçak ve 2 helikopter yoğun sorti yapmaya başladı. Köyceğiz kırsal Kavacık Mahallesi yönünde ilerleyen yangının önünün kesilmesi için hem karadan, hem de havadan çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Uçakların müdahalesi havadan görüntülendi

Köyceğiz yangının 7'inci gününde yoğun bir müdahale yapılırken, yangın ve uçakların müdahalesi havadan görüntülendi. Köyceğiz gölünden su alan helikopter ve amfibik uçaklar, yanan sahaya sık sık sorti gerçekleştiriyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Abdul Samet Kaya - Mete Sönmez

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