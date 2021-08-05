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Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi

Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi

Muğla Köyceğiz’de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Dağlık alandan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Köyceğiz’de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi - Tıkla İzle

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1 hafta önce başlayan orman yangınları Çayhisar ve Sazak mahallelerinde devam etti. İki mahalle arasında öğleden sonra tekrar alevlenen yangın akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetini arttırdı.

Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava kararmasıyla yangın uçağının müdahalesi son buldu. Dağlık alanın sarp noktalarında devam eden yangına karadan müdahale zorlaştı. Dağlık alandan yükselen alevler ise geceyi aydınlattı.


Caner Sönmez – İsmail Coşkun – Mete Sönmez
 

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