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Köyde içme suyu hattının içinden 4 metre ağaç kökü çıktı

Köyde içme suyu hattının içinden 4 metre ağaç kökü çıktı
Köyde içme suyu hattının içinden 4 metre ağaç kökü çıktı

Karaman merkeze bağlı Çavuşpınar köyünde içme suyu hattının içinden çıkan 4 metrelik ağaç kökü herkesi şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çavuşpınar köyünde suyun az aktığı yönündeki ihbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, su hattını inceledi. Yıllar önce döşenen hattı açan görevliler, borunun içerisinde 4 metre uzunluğunda ağaç kökü tespit etti. Ekipler, ağaç kökü bulunan boruları yenisiyle değiştirerek sorunu çözdü.

İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, "Çavuşpınar köyümüzde içme suyu sorununa neden olanın boruların içerisini dolduran ağaç kökleri olduğu belirlendi. Ekiplerimiz sorunu giderdi ve köylümüz tekrar suya kavuştu. Sorunu kısa sürede çözen ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Dağlı
 

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