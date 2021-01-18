Köylüler, internetle buluştu

Altınyayla ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan 320 nüfuslu Kızılhüyük köyü sakinleri, telefon sinyaline bile hasretti. Köy sakinleri telefon iletişimi sağlayabilmek için hakim tepelere çıkarken öğrenciler internete erişemedikleri için uzaktan eğitim alamıyordu. Derslerinden geri kalan öğrencilerin yardım çağrıları cevapsız kalmadı. İlçe kaymakamlığı ve Sivas Valiliğinin girişimleri ile Turkcell tarafından köye baz istasyonu kuruldu. Kurulan istasyonla köylülerin yıllardın süre gelen telefon ve internet çilesi sona erdi.

Dersleri aksamayacak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde hemşirelik öğrencisi olan Muhammed Bölükbaşı, köye kurulan yansıtıcıyla derslerini daha kolay takip edebildiğini belirterek, “İnternete giremiyorduk, derslere bağlanamıyordum. Bu konuda İHA haber yaptı. Haberin ardından köyümüze yansıtıcı kuruldu ve derslerime rahatça girmeye başladım. Daha güzel oldu, internete daha kolay bağlanabiliyor ve sınavlarımı daha rahat yapabiliyorum. Online sınavlara girmekte zorlanıyorduk. Şebekeye bağlanabilmek için yüksek noktaya çıkıyorduk, zorlanıyorduk. Kötü şartlarda derslere devam etmeye çalışıyorduk. Şu an çok güzel“ dedi.

Artık evlerinden telefon görüşmesi yapabiliyorlar

Kızılhüyük köyünde yaşayan Selami Bölükbaşı, evinde yakınlarıyla rahatça telefonla görüşebildiğini belirterek, “Evin dışında herkesle rahatça görüşebiliyorum. Önceden zor oluyordu, tepeye çıkıyorduk. Evlerde telefon çekmiyordu, baya zorluklar yaşıyorduk. Şimdi çok güzel” dedi.

GSM firmasına teşekkür ettiler

Altınyayla Kızılhöyük muhtarı Ali Almaz, Turkcell tarafından kurulan yansıtıcıyla iletişim sorununun ortadan kalktığını ifade ederek, “Telefonlarımız hiç çekmiyordu, 500 metre yukarıya çıkıyorduk anca çekiyordu. 2021 çok iyi geldi, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an telefonlarımız çok güzel çekiyor. Bizim buraya Turkcell yansıtıcı kurdu. Kayseri'nin Karahalka köyünden sinyal alıyor. Yansıtıcı kuruldu, çok güzel” dedi.

Tepelere çıkmak zorunda kalmayacaklar

Kızılhüyük köyünde yaşayan Cevdet Almaz, kış aylarında şebeke aramak için 500 metre yükseklikteki tepeye çıkmanın kendileri için zor olduğunu belirterek, “İnternetimiz sınırsız çekiyor, telefonlarımız çok güzel çekiyor. Hiçbir sorunumuz kalmadı. Önceden 500 metre yukarıya çıkıyorduk, şimdi sorun yoktur. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Kış aylarında çok zor oluyordu. Hastamız oluyordu, telefonumuz çekmiyordu. 2021 çok güzel geldi, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun” dedi.

Kızılhüyük köyünde yaşayan Savaş Almaz, 4.5 G ile internete bağlanmanın keyfini çıkardıklarını belirterek, “Rabbime şükürler olsun, o zamanlar telefonlarımız Taşhüyük köyünden sinyal alıyordu. Şu anda kendi köyümüzde telefonlarımız çekiyor. 4.5 G ile internete bağlanıyoruz” dedi.

Veysel Korkmaz - Bünyamin Uğur - Mustafa Koçyiğit