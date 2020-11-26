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KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!

Herkesin merakla beklediği KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iki yıllık önlisans bölümü mezunlarına yönelik düzenlediği KPSS Önlisans sınavı, bu yıl geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün:'25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.' dedi. 

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