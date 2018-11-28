KPSS ön lisans sonuçları açıklandı | KPSS Ön lisans sonuçları SORGULA

ÖSYM tarafından adaylara duyurulan KPSS önlisans sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanıyor. KPSS sonuçları ÖSYM tarafından az önce açıklandı. Sınav takviminde 29 Kasım tarihinde açıklanacağı ibaresi yer alan KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini erken tamamlaması dolayısıyla bir gün önce açıklandı. İşte, KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı...KPSS sonuçları ÖĞREN!

2018 KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.

TERCİH SÜRECİ SONUÇLARDAN İKİ HAFTA SONA BAŞLAYACAK

Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuda bulunan açık pozisyonlar için belirlenecek olan kadro bilgileri, 11 Aralık tarihinde kılavuza aktarılarak ÖSYM'ye teslim edilecek. Aldıkları puan ile kendilerine uygun gördükleri pozisyonları tercih edecek olan adaylar, bu işlemi 20 Aralık tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Bu tercih dönemi, KPSS 2018/2 adı altında yapılacak.