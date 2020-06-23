Kreatif Düşünür Erdoğan Eroğlu: ‘Markanızın imajı vizyonunuzu yukarı taşır'

Günümüzde marka imajı oldukça önemli bir rol oynamaktadır. İşletmelerin pek çoğu markalaşmak ve marka olmak için çeşitli yatırımlar yapmakta ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmektedir. İşte bu noktada Marka Danışmanı Erdoğan Eroğlu, markalaşmanın bel kemiği olan “marka imajı” konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Marka Danışmanı Erdoğan Eroğlu: ‘‘Bir işletme, ürün veya birey marka olmak istiyorsa, önce vizyonunu anlatan bir imaja sahip olmalıdır. Temel değerlerini yansıtan tasarım çizgisine sahip olduğunda, markalaşma sürecinde önemli bir meseleyi çözüme kavuşturmuş olur. Vizyonunuzu yansıtan ve temel değerlerinizi konuşturan bir marka imajına sahip olduğunuzda, vizyonunuzu yukarı taşımış olursunuz. Böylece anlatmak istediklerinizi kabul edilebilir bir biçimde hedef kitlenizin algısında konumlandırabilirsiniz. Unutmayalım ki, algıyı yönlendirmek için ilk etaptaimajın doğru tasarlanması ve markanın görsel açıdan doğru konumlandırılması gerekmektedir. Böylece hedef kitleyi oluşturduğumuz atmosfere dahil eder ve marka imajımızın konuşulmasını sağlarız. Markanızın imajı, markalaşma sürecinde ve marka kişiliğinin yansımasında kritik bir rol üstlenir.

Marka imajının konuşturulması sürecinde, marka kültürünü etkileyici kılacak atmosferin oluşturulması da önemli bir rol oynar. İmajın tasarlanması sürecinde marka davranışı ve karakteri de titizlikle değerlendirilmelidir. Çünkü marka karakteri ile işletmeye bir davranış kazandırmış oluyoruz ve bu davranışı markanın görünüşüyle dışa vuruyoruz. Özetlemek gerekirse; imaj, insanların zihninde kalıcıdır. Çünkü marka imajı, vizyonun ruhudur.'' şeklinde yorumluyor.

Erdoğan Eroğlu kimdir?

1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Beykent Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları bölümünü bitirmiş ve yine Beykent Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İngilizce İşletme lisans programını tamamlamıştır.

İnsan Algı Sanatı, Bilinçaltı Aktivite ve Felsefe üzerine pek çok yazıları bulunan Eroğlu, 2017 yılında yazmaya başladığı ve 2020 yılının sonbaharında piyasaya çıkması beklenen “temel olan SEVGİ” adlı kitabının yazımına devam etmektedir.

2010 yılından beri dijital pazarlama, markalaşma ve imaj tasarımı alanında çalışmalar yapan Erdoğan Eroğlu, 2012 yılında Türkiye Yeşilay Cemiyetinin marka imajını oluşturmuştur. Girişimci yanıyla pek çok proje de aktif rol oynamış ve ödüller almış, Sabancı Üniversitesi'nin, IMIS My Way ve Passion konulu etkinliklerin marka imajı çalışmalarını yapmış ve 2015 – 2017 yıllarında üstün performansından dolayı üst üste ödül almıştır.Ortadoğu, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de pek çok işletmenin marka imajı süreçlerini yönetmektedir. Yaptığı çalışmalar neticesinde Kreatif Düşünür olarak tanınmaktadır.Erdoğan Eroğlu'nun bir diğer niteliği de seslendirme sanatçısı olmasıdır. Eroğlu pek çok reklam filmi ve film fragmanı seslendirmiştir.

